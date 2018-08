Stiri pe aceeasi tema

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele antiguvernamentale din Romania, noteaza Mediafax."Poliția a tras cu gaze lacrimogene in timp ce romanii se mobilizeaza impotriva Guvernului", titreaza agentia Reuters.…

- Reuters spune ca mii de oameni s-au adunat la un miting de protest, care a fost organizat de diaspora romana si care are drept tinta coruptia indradacinata din institutiile statului, veniturile mici si tentativele PSD de a slabi sistemul de justitie.

- Mii de români care traiesc în strainatate participa vineri la un protest anti-Guvern la București, cerând Executivului de Stânga sa demisioneze și solicitând alegeri anticipate.

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

- In relatarile referitoare la mitingul PSD de sambata seara, care a reunit circa 180.000 de sustinatori „majoritatea varstinici”, agentiile de presa internationale amintesc ca Romania este unul dintre cele mai corupte state din Uniunea Europeana si ca Liviu Dragnea nu a putut ajunge prim-ministru din…

- In relatarile referitoare la mitingul PSD de sambata seara, care a reunit circa 180.000 de sustinatori „majoritatea varstinici”, agentiile de presa internationale amintesc ca Romania este unul dintre cele mai corupte state din Uniunea Europeana si ca Liviu Dragnea nu a putut ajunge prim-ministru din…

- In relatarile referitoare la mitingul PSD de sambata seara, care a reunit circa 180.000 de sustinatori „majoritatea varstinici”, agentiile de presa internationale amintesc ca Romania este unul dintre cele mai corupte state din Uniunea Europeana si ca Liviu Dragnea nu a putut ajunge prim-ministru din…