Stiri pe aceeasi tema

- Presa internațioanla scrie despre valul de critici aduse de romani publicației satirice Charlie Hebdo, dupa apariția caricaturii cu Simona Halep. Jurnaliștii amintesc de asemenea de crearea unui nou meme pe rețelele de socializare: „Je suis Simona”.

- In relatarile referitoare la mitingul PSD de sambata seara, care a reunit circa 180.000 de sustinatori „majoritatea varstinici”, agentiile de presa internationale amintesc ca Romania este unul dintre cele mai corupte state din Uniunea Europeana si ca Liviu Dragnea nu a putut ajunge prim-ministru din…

- Presa internationala scrie ca presedintele roman Klaus Iohannis este nevoit sa o revoce pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, asa cum cere Guvernul, in pofida protestelor opozitiei si comunitatii internationale, potrivit hotararii de miercuri a Curtii Constitutionale.

- Romania seamana din ce in ce mai mult cu un stat mafiot, cu procurori corupti, care inchid disidenti si un serviciu de informatii scapat de sub control. Asa arata o analiza publicata de jurnalistii de la The Telegraph.

- Publicatia Diario Extra publica un articol intitulat "Romanii fugari aleg Costa Rica drept refugiu", referindu-se la Elena Udrea, despre care afirma ca este "o femeie foarte controversata in tara ei", amintind ca este fost ministru si ca este acuzata de coruptie. Articolul, care invoca si presa din…

- Lectia Ungariei data Europei. Viktor Orban a castigat cel de-al treilea mandat consecutiv de patru ani ca premier al Ungariei, iar marii perdanti sunt toti ceilalti. Votul este mai ales un afront adus Europei, pe care Bruxelles-ul pare insa inclinat sa-l ignore, scrie The Wall Street Journal , citat…