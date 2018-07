Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Europei negociaza cu PSG transferul lui Neymar, care va fi cel mai scump din istoria fotbalului, informeaza TVE. Real Madrid le-a oferit francezilor 310 milioane de euro in schimbul brazilianului. ...

- Pompierii au localizat și au stins un incendiu declansat la o hala de prelucrare a materialelor metalice din comuna Berca satul Satuc. Potrivit informatiilor furnizate de Vasile Prahoveanu din cadrul Biroului de Presa al ISU Buzau, pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma. La fata…

- A aparut si primul incident de la Cupa Mondiala din Rusia, dupa doar trei zile, anunta presa din Rusia. Un taxi a intrat in mai multi fani prezenti in Rusia pentru a-si sustine echipa. Incidentul s-a lasat cu victime, sapte fani au fost raniti, scrie agentia de presa rusa TASS. Presa rusa…

- In aceasta dimineata, in timp ce se deplasa spre locul de munca, un politist din cadrul Directiei Generale Management Operational din cadrul MAI, a intervenit pentru lichidarea unui incendiu si evacuarea unei persoane, in varsta de 81 de ani, din apartamentul cuprins de flacari, situat la etajul 3 al…

- Cazul Elenei Udrea, condamnata definivit la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute", dupa investigația Gazetei Sporturilor, e dezbatut interns de presa din Costa Rica. Refugiata San Jose, Elena Udrea este subiectul unei pagini din ziarul național "La Teja", sub titlul "Romanca a disparut". Articolul…

- Un atacator a ucis opt persoane la un liceu din Santa Fe, Texas intr-un nou atac armat din SUA, scrie Reuters. Atacatorul ar fi un elev al liceului.Presa locala a relatat ca cel putin opt persoane au murit in urma atacului armat. Conform rapoartelor, atacatorul ar fi fost un elev al liceului, conform…

- Romania participa la inaugurarea Ambasadei Statelor Unite ale Americii de la Ierusalim. Informatia este prezentata de presa israeliana. Se precizeaza ca tara noastra va participa si la receptia de gala din aceasta seara.

- Un barbat din satul clujean Salișca s-a transformat in aceasta dimineața din simplu vecin in erou, dupa ce a sarit in sprijinul unei femei, pe care soțul acesteia a taiat-o accidental cu motocositoarea.