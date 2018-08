Ce scrie presa internationala despre protestul diasporei de la Bucuresti: Un protest anti - PSD din Romania se termina in violenta

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de romani care traiesc in strainatate s-au adunat vineri, la Bucuresti, la un protest antiguvernamental, cerand guvernului de stanga sa demisioneze si acuzand coruptia si tentativele coalitiei la putere de a slabi justitia, relateaza agentiile de presa si ...

- Mii de români care traiesc în strainatate participa vineri la un protest anti-Guvern la București, cerând Executivului de Stânga sa demisioneze și solicitând alegeri anticipate.

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

- PSD a organizat, sâmbata seara, un miting masiv împotriva ”abuzurilor în justiție” și a ”statului paralel”, aducând la București cu autocarele din doata țara membri de partid și simpatizanți.Aproximativ 120.000 de persoane au fost aduse…

- Partidul Social Democrat din Romania, aflat la putere, si mii de sustinatori s-au adunat in fata sediului Guvernului de la Bucuresti, sambata, pentru a protesta fata de presupuse abuzuri ale procurorilor anticoruptie, scrie Reuters

- Presa internaționala a relatat pe lard despre mitingul Partidului Social Democrat de la București. Ziariștii din alte țari subliniaza ca a fost o acțiune coordonata de Liviu Dragnea, condamnat definitiv, cu suspendare, in Dosarul Referendumului și care așteapta o noua sentința intr-un alt dosar. De…

- Presa straina mai relateaza ca participantii la miting au fost audsi de partid la Bucuresti, fiecare filiala avand directive precise. Zeci de mii de membri si de simpatizanti ai stangii aflate la putere in Romania au manifestat sambata la Bucuresti contra "abuzurilor" din justitie, "o demonstratie de…