- Reuters, Associated Press, BBC, Al Jazeera, ABC, Deutsche Welle relateaza despre incendiul produs sambata seara la Sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, soldat cu moartea a zece pacienti si cu ranirea grava a unui medic care a incercat sa-i salveze, noteaza news.ro.…

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza la incendiul de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt, unde au murit 10 oameni. "Tragedia care a avut loc la Spitalul Județean Piatra Neamț a indoliat intreaga țara. Sunt profund indurerat de decesul pacienților de la Secția de Terapie Intensiva…

- Șapte pacienți au decedat dupa ce un incendiu a izbucnit sambata dupa-amiaza la Secția ATI din incinta Spitalului Județean Piatra Neamț, a declarat la Digi24 purtatoarea de cuvant a instituției medicale, informeaza digi24.ro . Incendiul a fost cu flacara deschisa și degajare mare de fum. Autoritațile…

- Presa internationala a primit duminica aceasta cu usurare anuntul victoriei democratului Joe Biden la presedintia SUA si a remarcat "plecarea nedemna" a republicanului Donald Trump, exprimandu-si totodata ingrijorarea cu privire la provocarile uriase care il asteapta pe noul presedinte ales si pe…

- Autoritatile din Tanzania au declarat joi ca intentioneaza sa foloseasca elicoptere pentru a stinge un incendiu pe Muntele Kilimanjaro, care arde de cinci zile, recunoscand totodata ca stoparea flacarilor este mai dificila decat au crezut initial specialistii locali, informeaza Reuters. "Inca luptam…

- Cazul primarului din comuna Deveselu, județul Olt, Ion Aliman, care a murit in urma infectarii cu noul coronavirus in data de 17 septembrie care a fost reales la alegerile din 27 septembrie a ajuns si in presa straina. Publicatii cunoscute atat din Europa cat si din SUA au relatat intamplarea noteaza…

- Rezultatele de duminica sporesc sansele liberalilor de a forma viitorul guvern dupa alegerile legislative din 6 decembrie, scrie Reuters. Alegerile locale din Romania 2020 sunt un test de popularitate inaintea scrutinului legislativ din decembrie pentru guvernul minoritar al premierului Ludovic Orban.…

- Agentul neurotoxic de tip Noviciok folosit pentru a-l otravi pe opozantul Kremlinului Aleksei Navalnii, care este in prezent internat la terapie intensiva intr-un spital din Berlin, a fost "mai puternic" decat variantele anterioare, relateaza revista germana Der Spiegel, preluata de Reuters. Revista…