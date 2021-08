Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat dat publicitații duminica, dupa ce s-au confirmat știrile privind intrarea talibanilor in Kabul și fuga președintelui afagan, Donald Trump a spus ca, in acest context, președintele Biden ar trebui sa demisioneze. «Este timpul», se spune in comunicatul lui Trump, «ca Joe Biden, discreditat,…

- La sfarsitul celor 20 de ani de prezenta in Afganistan, cel mai lung razboi al Statelor Unite se incheie cu o victorie spectaculoasa a talibanilor care va intina pe termen lung imaginea celei mai mari puteri mondiale, transmite AFP. Prabusirea duminica a guvernului afgan si a armatei sale…

- Fostul președinte american Donald Trump a facut presiuni asupra Ministerului Justiției pentru ca acesta sa declare ”fraudate” alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, potrivit cotidianului american New York Times, relateaza Agerpres, care citeaza EFE. Acțiunea lui Trump era parte a campaniei miliardarului…

- Un barbat din Florida a fost condamnat luni de un tribunal de la Washington la opt luni de închisoare pentru participarea la asaltul asupra Capitoliei din 6 ianuarie, o premiera de la atacul care a zguduit democrația americana, potrivit AFP.Paul Hodgkins, în vârsta de 38 de…

- Republica Moldova va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 11 iulie. Vineri, Dodon a declarat ca țarile occidentale sunt nemultumite ca Republica Moldova nu se inscrie in retorica antiruseasca tipica in regiune. ”Vedem ca Ucraina si Romania au o agenda dura antiruseasca. Doar Republica Moldova…