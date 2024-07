Anglia a pierdut cu Spania in finala EURO 2024, scor 1-2. Presa din Albion a catalogat partida drept „o frangere de inima”. Anglia a egalat in finala EURO 2024 prin golul lui Cole Palmer, dupa ce Nico Williams deschisese scorul. Oyarzabal a adus victoria și trofeul, cu un gol in minutul 86. Ce scrie presa din Anglia dupa finala EURO 2024 „Anglia este deprimata. Doua finale atinse sub conducerea lui Gareth Southgate, doua finale pierdute. Se poate vedea durerea de pe teren. ...