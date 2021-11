Ce scrie pe crucea de mormânt a lui Petrică Mâțu Stoian. Mesajul cutremurător a fost ales de către artist: ''Pământul este scena...” / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Petrica Mațu Stoian s-a stins din viața la doar 61 de ani a picat ca un trasnet pentru toata Romania. Astazi din pacate trupul sau neinsuflețit va fi ridicat de la morga spitalului unde a decedat, iar miercuri va fi inmormantat in Craiova.

- Un cadru didactic de matematica de la Colegiul Național ”Carol I” este contestat de unul dintre parinții elevilor pentru ca posteaza pe pagina de facebook mesaje impotriva vaccinului anti-COVID 19 . Parintele a scris redcației GdS ca a aflat de la propriul copil ca astfel de discuții ar avea loc și…

- Oamenii care traiesc pe strada Stejarișului din Brașov au primit o atenționare Ro-Alert mai inedita. Operatorul care a scris mesajul a inceput textul cu „URSU BAAA”, apoi avertizarile in ceea ce privește prezența animalului. Mesaj RO-ALERT bizar trimis de ISU Brașov „URSUU BAAA”, așa incepe mesajul…

- Doliu in lumea manelelor! Vestea ca Petrica Cercel s-a stins din viața a indurerat o țara intreaga, iar acum, colegii de breasla il plang amarnic pe regretatul artist. Printre cantareții care au postat un ultim gand pentru Petrica Cercel se numara și Liviu Puștiu care il plange pe artist pe Facebook.…

- Horia Brenciu, in varsta de 48 de ani, a debutat mai intai ca prezentator, dupa care a decis sa-și urmeze pasiunea și sa urce pe scena in calitate de artist. Juratul de la Pro TV a dezvaluit ce i-ar fi placut sa faca, in cazul in care nu devenea interpret. „In anii 2003 – 2004, cand am schimbat macazul…