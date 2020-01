Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de țari „E3” format din Franța, Marea Britanie și Germania au solicitat Iranului sa se abțina de la orice acțiune violenta și au indemnat Iranul sa se intoarca la respectarea angajamentelor stabilite in acordul nuclear JCPOA din 2015 cu puterile mondiale, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Cele…

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obarșanu, a consultat timp de cateva zile dosarul Luizei Melencu de la sediul DIICOT. In timpul cercetarii sale, avocata a descoperit cateva documente cu nereguli majore, printre care și certificatul de deces al Alexandrei Maceșanu, in care data presupusului deces…

- In ajunul Craciunul, familia Alexandrei Maceșanu a fost chemata la DIICOT sa ridice certificatul de deces al fetei. Oameniim insa nu vor sa ridice documentul in lipsa unui cadavru.Procurorii accelereaza procedurile pentru ca in cateva trebuie sa trimita dosarul crimelor din Caracal in judecata, altfel…

- Familia Alexandrei Macesanu a fost chemata, luni, la DIICOT pentru a ridica certificatul de deces al tinerei. Parinții adolescentei refuza sa ridice documentul in lipsa unui cadavru. Mama Alexandrei Maceșanu a fost chemata pentru a ridica certificatul de deces al Alexandrei Maceșanu, dupa…

- Unchiul Alexandrei Macesanu, adolescenta disparuta la Caracal dupa ce a fost rapita de Gheorghe Dinca, sustine ca DIICOT a cerut familiei sa sa ridice certificatul de deces pe numele fetei, precizand ca nu familia nu va ridica un astfel de document, reclamand ca aceasta nu a fost cautata, iar pista…

- La cinci luni de la izbucnirea scandalului Caracal, DIICOT a cerut familiei Macesanu sa ridice certificatul de deces al Alexandrei. Anuntul a fost facut de Alexandru Cumpanasu, care a si explicat ce decizia a luat, alaturi de parintii fetei disparute. De altfel, nu este prima data cand unchiul Alexandrei…

- Avocatul familieie Melencu suține ca Dinca este un pion in rețeaua de carne vie in care ar fi implicați și oameni ai legii. Aceasta a facut o cerere prin care vrea audieri suplimentare in cazul lui Dinca, mai mult și mama Luizei este nemulțumita de felul in care este instrumentat dosarul.

- Mama Luizei Melencu nu vrea sa mai auda de Alexandru Cumpanașu, dupa ce candidatul la alegerile prezidențiale a mințit-o ca are probe care dovedesc faptul ca fata ei se afla in Italia, alaturi de Alexandra Macesașnu. De partea Cealalta, Cumpanașu a anunțat ca rupe legatura cu familia Melencu și se concentreaza…