Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul a avut loc la ora 19.47 in județul Buzau.Acesta a avut magnitudinea 3 și s-a produs la adancimea de 101 kilometri.Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor Focșani (46 km), Buzau (54 km), Sfantu-Gheorghe (69 km), Brașov (77 km), Ploiești (86 km).

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si directorul CNAIR, Cristian Pistol, au venit, joi, pe tronsonul 3 al autostrazii A7, la iesirea din Ramnicu Sarat. Angajatii firmei care si-a adjudecat lucrarile pe acest tronson de drum au inceput turnarea…

- Furtuna Mathis, asa cum au numit-o meteorologii francezi, va ajunge si in Romania de luni. Astfel, vremea se va racii accentuat si vom avea diferente de temperatura de peste 10 grade in doar 24 de ore. Este cod rosu in Germania, unde vantul ar putea sa depaseasca 120 de kilometri pe ora, dar exista…

- ”Este un caz obișnuit, chiar daca apare acum spectaculos, are parte de mai multa atenție. Se refolosesc materiale sanitare de unica folosința și pe alte proceduri. (...) In anul 2018, o ancheta (jurnalistica n.R.) arata faptul ca pentru o operație de cataracta, in trei spitale mari din Romania se refoloseau…

- Cazul lui Cristi Vasc (54 de ani) a ținut prima pagina a ziarelor in octombrie 2020. Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova, FC Brașov și FC Național era acuzat ca a trimis poze indecente unei minore in varsta de 13 ani, insa Vasc nu a avut nicio reacție publica pana marți, cand a vorbit in premiera…

- Scandalul dispozitivelor medicale mutate de pe cadavre pe pacienții cardiaci de catre medici din Brașov și Iași a ajuns in presa internaționala. Mai multe publicații și agenții de presa au pus in discuție scandalul de corupție din Romania, intre care Reuters, The Guardian, Independent și Jerusalem Post.…

- „Am divorțat acum 11 ani și m-am recasatorit in 2019. Viața m-a adus inapoi de la Brașov la Targu Lapuș. Acum lucrez la Electrica Baia Mare, sucursala Targu Lapuș. Supraveghez treburile la o stație electrica, sa aiba oamenii curent. Daca sunt probleme, le rezolv. Lucrez 24 de ore cu 48. In zilele libere…

- Accidentul a avut loc, vineri dimineața, pe autostrada Pomurje din Slovenia, in urma caruia trei persoane au murit. Potrivit presei locale Sobotainfo.com victimele sunt cetațeni romani. Ministerul Afacerilor de Externe a confirmat accidentul.Tragedia a avut loc in aceasta dimineața in jurul orei 05:00…