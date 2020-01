Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 16 ianuarie, Gheorghe Dinca a fost mutat in arestul din Slatina. Masura a venit la scurt timp dupa ce procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a lui Gheorghe Dinca, pentru uciderea Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu. "Monstrul din Caracal" este acuzat oficial de…

- Detalii noi ies la iveala in cazul Caracal! Dupa ce si-a schimbat declaratiile despre moartea Luizei Melencu, Gheorghe Dinca socheaza din nou! Barbatul a inghitit biletul pe care scria numerele de telefon ale complicilor. Stire in curs de actualizare

- Informație de ultima ora. Gheorghe Dinca a fost adus, in urma cu puțin timp, la DIICOT. Ieri, Dinca a dat declarații bomba, explicand ca nu a ucis-o pe Luiza Melencu și ca fata a fost luata din casa sa de un barbat și o femeie.Acum, Dinca a ajuns din nou la DIICOT, cel mai probabil pentru…

- Gheorghe Dinca a pus DIICOT pe jar. Dupa ce astazi a trimis o cerere prin care solicita sa fie reaudiat, pretextand ca declarația sa privind uciderea Luizei Melencu e falsa, și ca de fapt nu a ucis- pe fata așa cum a marturisit, șefa DIICOT, Giorgiana Hosu, i-a conovcat de urgența pe procurorii care…

- Ies la iveala detalii terifiante din viața lui Gheorghe Dinca. In momentul in care anchetatorii au pornit cercetarile, in casa criminalului din Caracal s-a descoperit un carnețel in care acesta se pare ca iși punea gandurile pe hartie.

- Rasturnare de situație in cazul Caracal! In dosarul de trimitere in judecata disciplinara a procurorului Ovidiu Cristian Popescu apare o informație neștiuta pana in acest moment. Se pare ca ultima persoana care a vazut-o pe Alexandra Maceșanu urcand in mașina lui Gheorghe Dinca ar fi un copil de 11…

- Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a facut noi declarații dupa ce mandatul acestuia de arestare preventiva a fost prelungit și a dezvaluit ca monstrul din Caracal nu a avut nimic de comentat.