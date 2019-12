Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe articole ale Ordonantei 114 vor fi abrogate Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Guvernul va pregati un proiect de lege pentru abrogarea mai multor articole din Ordonanta 114, prevederi care au afectat negativ mediul de afaceri, a anuntat premierul…

- "Am solicitat decizia de demitere a domnului Ghizdeanu, pentru ca stiti bancul acela: il intreaba un lider politic cat este cresterea economica, raspunsul - cat doriti dumneavoastra. M-a deranjat ca au semnat contracte pe FSDI (Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii n.r), dupa stiinta mea chiar…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va semna, in cursul zilei de miercuri, demiterea lui Ion Ghizdeanu din functia de presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. ‘Am solicitat decizia de demitere a domnului Ghizdeanu, pentru ca stiti bancul acela: il intreaba un lider politic cat este…

- Peste 100 de noi proiecte cu o valoare totala de 1,3 miliarde lei au fost aprobate pentru a primi finantare prin Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI), iar alte circa 1.100 sunt pe lista de asteptare.

- Ziarul Unirea Florin Roman, deputat PNL: PSD da un nou tun de 25 de miliarde de lei Florin Roman, deputat PNL: PSD da un nou tun de 25 de miliarde de lei In perspectiva retragerii de la guvernare, urmare a demiterii guvernului Dancila, PSD arde și parjolește finanțele țarii! Dupa ce au alocat peste…

- Deputatul Costel Alexe, presedintele PNL Iasi, ii solicita printr-o interpelare premierului demis, Viorica Dancila, sa clarifice public criteriile si notele de fundamentare care sunt in spatele recomandarilor Comisiei Nationale de Prognoza privind finantarea proiectelor prin Fondul de Dezvoltare si…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la Adevarul LIVE, ca motiunea de cenzura care va fi dezbatuta si votata joi nu va treve. Ea a precizat ca o parte din cei care au semnat se asteapta sa se razgandeasca, cand va fi momentul votului. "Cred ca asteptarile unora au fost altele, presedintele Romaniei…

- "Asteptam ca miercuri doamna Dancila sa vina cu formula de restructurare a Guvernului. Daca nu vine miercuri - si practic suntem in situatia in care in plus fata de Ministerul Mediului, al Energiei, Relatia cu Parlamentul, Ministerul de Interne, cred ca miercuri sau joi nu o sa mai avem nici ministru…