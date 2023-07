Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei doi copii, raniți grav in urma accidentului de la Orhei din data de 8 iulie, se simte mai bine. Starea lui de sanatate inregistreaza ușoare ameliorari și urmeaza sa fie transferat de la terapie intensiva in secția ortopedie. Din pacate, starea de sanatate a copilului de doar 3 ani este…

- La primul și singurul muzeu al florilor din Moldova-Casa Florilor, care se afla in satul Branești, raionul Orhei, va avea loc anul acesta festivalul "Valsul Crizantemelor". Despre aceasta intr-un interviu pentru Noi.md a declarat fondatorul muzeului Casa Florilor, Iurie Raileanu. El a menționat ca muzeul…

- Moldova a trecut prin mari incercari, dar este cel mai bun loc de pe Pamint pentru cei nascuți aici și ei nu vor putea trai fara acest pamint. O astfel de opinie, intr-un interviu pentru Noi.md, a exprimat Iurie Raileanu, fondatorul primului și unicului muzeu al florilor - ”Casa Florilor”, care se afla…

- Este pasionat de flori de cind se ține minte, iar nu demult a renunțat la viața de chișinauean și s-a mutat la sat, pentru a-și realiza marele vis. Iurie Raileanu este fondatotul primului și unicului muzeu al florilor - „Casa Florilor”, care poate fi vizitat oricind, de oricine, in satul Branești, raionul…

- Localitațile din raionul Orhei continua sa prinda viața, datorita echipei Partidului „ȘOR”. Satul Vișcauți a devenit mai modern, dupa ce in localitate a fost amenajat un parc și a fost construita o estrada de vara, unde sunt organizate mai multe reprezentații artistice care ii strange laolalta pe toți…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța condamnarea la doi ani inchisoare a unui barbat din Orhei, care a șantajat o femeie din Chișinau cu raspandirea imaginilor ei in ipostaze intime, daca nu-i transfera 3000 lei, scrie Jurnal.md . Individul are varsta…

- Cu atatea puncte nevralgice pe care le are Rep. Moldova in prezent - Balți, Orhei, Comrat, și mulțimea de provocatori gata sa acționeze pentru a schimba cursul european al țarii, Rep. Moldova trebuie sa fie foarte decisa, este de parere scriitorul și editorialistul, Mircea. V. Ciobanu, invitat in cadrul…

- Infrastructura sportiva din regiunea Moldovei lasa de dorit iar acest lucru se observa foarte usor si in Iasi. La nivel de proiecte insa, capitala Moldovei sta destul de bine, lipsind doar banii