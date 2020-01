Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi seara, rezultatele verificarii facute la Spitalul Floreasca din Capitala, unde o pacienta a ars pe masa de operație. Concluzia la care a ajuns Inspecția Sanitara de Stat este ca Spitalul respecta normele de siguranța a pacientului.

- Constatarile Corpului de Control al ministerului sunt prezentate dupa ce, cu o zi in urma, medicul Mircea Beuran a fost demis din calitatea de sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III, in urma anchetei administrative desfasurate de Spitalul Floreasca in cazul femeii arse, care ulterior a decedat. Beuran…

- Noi detalii in cazul scandalului de la Spitalul Floreasca, unde o femeie a murit la cateva zile dupa ce a ars ca o torta pe masa de operatie. Incidentul a fost produs in urma unei erori umane, transmite Ministerul Sanatatii. Anuntul oficial aduce in atentia publica si obligatiile incalcate de seful…

- Femeia de 66 de ani, care suferea de cancer de pancreas, a murit la o saptamana dupa interventia chirurgicala Spitalul Floreasca a primit o amenda administrativa de 200.000 de lei in urma controalelor de la minister aflate in desfasurare in urma decesului pacientei ce a suferit arsuri grave in timpul…

- Presedintele ANMCS, Vasile Cepoi, a anuntat ca in cursul zilei de luni va avea o intalnire cu managementul Spitalului Floreasca, pentru a analiza planul de conformare pe care conducerea spitalului l-a facut dupa ce o pacienta a ars pe masa de operatie si, ulterior, a decedat.

- Pacienta in varsta de 66 de ani arsa in timpul unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca a decedat duminica seara, iar cazul a ajuns la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. Ministerul Sanatatii transmite condoleante familiei femeii, iar ministrul Victor Costache isi exprima speranta…

- Au loc anchete la Spitalul Floreasca dupa incidentul deosebit de grav in care o pacienta a luat foc in timpul unei intervenții chirurgicale. Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a anunțat inca de vineri ca au fost deja facute primele verificari la Spitalul Floreasca, iar saptamana viitoare Corpul de…

- Anunț de ultima ora! Primele masuri luate de ministrul Sanatații, Victor Costache, in cazul pacientei arse pe masa de operație, duminica trecuta, la Spitalul Floreasca. Primele masuri luate de ministrul Sanatații, in cazul pacientei arse pe masa de operație O pacienta a luat foc pe masa de operație,…