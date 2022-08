Stiri pe aceeasi tema

- FCSB iși joaca viitorul european joia viitoare, in returul cu Viking din play-off-ul Conference League. Dupa 1-2 in tur, roș-albaștrii sunt obligați sa faca un meci mare in fața scandinavilor, calificarea in grupele Conference League fiind obiectivul principal setat de Gigi Becali. Returul dintre Viking…

- FCSB a cedat pe teren propriu in fața norvegienilor de la Viking, scor 1-2, in manșa tur din play-off-ul Conference League. Scandinavii au facut o partida eroica pe Arena Naționala, impulsionați, probabil, și de recompensa uriașa promisa de șefii echipei. FCSB a fost invinsa de Viking, scor 1-2, in…

- FCSB - VIKING 1-2. Nicolae Dica, tehnicianul celor de la FCSB, nu l-a menajat pe Darius Olaru din cauza gestului care ii va costa scump pe roș-albaștri la returul din Norvegia. Extrema vicecampioanei a luat ușor un cartonaș galben in prelungiri, alegandu-se cu o suspendare pentru returul de saptamana…

- Florinel Coman (24 de ani), capitanul lui FCSB, a analizat eșecul cu Viking, scor 1-2, din turul play-off-ului Conference League. In ciuda numarului superior de ocazii, 25-5, FCSB a cedat pe teren propriu cu norvegienii de la Viking, 1-2, și este nevoita sa intoarca rezultatul la returul de joia viitoare.…

- Organismul care guverneaza Formula 1 a aprobat, marți, noi reglementari privind motoarele incepand din 2026. Decizia poate deschide drumul intrarii in „Marele Circ” a brandurilor precum Audi sau Porsche, care aparțin grupului Volkswagen.

- Dunajska Streda - FCSB 0-1 | Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a analizat victoria roș-albaștrilor din Slovacia la GSP Live. Returul e programat pe 11 august, la București, de la 20:30Daca va trece de slovaci, FCSB va intalni in play-off caștigatoarea confruntarii dintre Viking și Sligo Rovers…

- Romania debuteaza in acesta seara pe teren propriu in Liga Națiunilor, cu Finlanda, iar selecționerul Edi Iordanescu e gata sa faca doua schimbari importante in formula de start. Romania joaca azi, de la ora 21:45, contra Finlandei, cel de-al treilea meci din actuala ediție a Nations League. Partida…

- Iordanescu vrea sa-l titularizeze pe Vlad Chiricheș și cu Bosnia, dar totul depinde de stoper, afectat de gafele care au ingropat Romania in meciul cu Muntenegru. Bosnia -Romania este marți, 7 iunie. Partida este programata de la 21:45 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Antena 1GSP a deplasat…