Ce schimbări poți face în bucătăria ta, pentru un plus de funcționalitate Bucatariile mici sunt o adevarata provocare din punct de vedere al (re)amenajarii. Spațiul limitat trebuie exploatat in mod inteligent, astfel incat sa ai loc sa gatești, dar și sa iei masa cu familia. Totuși, nu este nevoie sa refaci bucataria de la A la Z pentru a caștiga mai mult spațiu. Cu mici modificari și un plan bine pus la punct vei reuși sa ai o bucatarie organizata și funcționala. Ia in considerare idei simple, precum un spațiu de depozitare ascuns in bancuța pe care stai la masa, mobilier de bucatarie de diferite inalțimi, rafturi personalizate in colțurile cele mai ascunse sau un… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

