Stiri pe aceeasi tema

- Simona Secrier a suferit cumplit dupa moartea artistului Mihai Constantinescu. Invitata la „Star Matinal”, aceasta a marturisit ca in viața ei a avut loc o schimbare majora. „Traiesc, iubesc, muncesc, ma rog. Inca nu am pus unele planuri in practica, pentru ca a fost perioada asta mai grea pentru noi…

- O vedeta PRO TV a surprins pe toata lumea atunci cand a ales calea lui Dumnezeu. Fanii au fost surprinși sa vada ca renunța la viața de showbiz cu care a fost obișnuita pentru viața petrecuta in manastire. O vedeta PRO TV a dat viața de showbiz și a ales calea lui Dumnezeu Pentru mulți […] The post…

- Mihai Constantinescu a fost unul dintre cei mai iubiți artiști ai acestei țari. In urma lui au ramas nenumarate melodii pe care fanii sai inca le mai fredoneaza. Insa, la finalul anului 2019 vedeta s-a stins din viața. Cum a fost fotografiata fosta lui soție la un an și jumatate de la dispariția cantarețului.…

- Indragitul actor roman Florin Piersic implinește astazi 85 de ani. In ajun, el le-a transmis tuturor fanilor sai ca anul acesta nu iși va mai sarbatori ziua de naștere alaturi de ei, pe scena, din cauza masurilor restrictive impuse de pandemia de coronavirus.

- Actrița și poeta Georgeta Luchian Tudor, soția artistului Tudor Gheorghe, a incetat din viața la 78 de ani. Reprezentanții Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova au facut tristul anunț. „Astazi, la trecerea in neființa, gandurile noastre se indreapta in aceste momente spre familia, prietenii…

- Cunoscuta de iubitorii Thaliei sub numele de Georgeta Luchian, actrița a incantat nenumarate generatii de spectatori, care i-au admirat și aplaudat la scena deschisa talentul, seriozitatea și pasiunea, relateaza realitateadecraiova.net . Spirit artistic și cultural complex, Georgeta Elena Tudor a dovedit,…

- Gheorghe Turda e mereu cu zambetul pe buze și cu orice apariție de-a sa aduce mereu buna dispoziție, insa marele artist de muzica populara a trecut printr-o adevarata drama in urma cu 11 ani și nu poate sa o depașeasca nici acum! Soția i-a murit, iar actorul a fost nevoit sa mearga in viața de unul…

- In urma cu un an viața Laviniei Pirva, soția lui Ștefan Banica Jr., s-a schimbat complet. Cantareața a devenit mama pentru prima oara, iar invitata astazi in platoul emisiunii Star Matinal de la Antena Stars vedeta a vorbit despre cum e rolul de mamica, dar și daca se gandește pe viitor la inca un membru…