- Mii de fani regali au aplaudat și s-au grabit sa ajunga la balconul Palatului Buckingham pentru a-l vedea de aproape pe Regele Charles și familia regala dupa ceremonia de incoronare de sambata (6 mai). „A fost pur și simplu emoționant. Doar foarte mulțumit ca a venit ziua de astazi. Avem un nou Rege,…

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles are loc astazi, 6 mai, și deschide o noua era nu doar in Regatul Unit, ci și in restul lumii. Dupa mai bine de șapte decenii in care a fost pregatit sa fie rege, Charles al III-lea (74 de ani) urca acum pe tron drept cel mai in varsta monarh britanic, pe ai…

- Regele Charles al III-lea va deveni, in 6 Mai, la Londra, al 40-lea monarh incoronat in Abația Westminster. Ultima incoronare a avut loc in Marea Britanie in 2 iunie 1953, cea a Reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii.

- Invazie de omizi toxice in Marea Britanie. Regatul Unit al Marii Britanii este amenințat de o invazie de omizi toxice. Aceasta specie poate provoca simptome severe, precum varsaturi, amețeli sau crize de astm. O mare parte din sud-estul Angliei se confrunta deja cu o invazie de omizi otravitoare.…

- O misiune din partea serviciilor veterinare din Marea Britanie a realizat un audit la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), in perioada 28 – 29 martie, in ceea ce priveste eficienta masurilor de prevenire, detectare si control a pestei porcine africane.…

- O plaja din Europa a fost catalogata drept "cel mai rau loc de pe pamant", iar locul a adunat o multime de recenzii negative pe TripAdvisor.Turistii au fost avertizati sa stea departe de plaja din statiunea Southend-on-Sea, din Regatul Unit al Marii Britanii. Considerata candva „o bijuterie" a statiunilor…

- Luna mai a acetui an va fi una cu totul speciala pentru Regatul Unit al Marii Britanii. Astfel, Regele Charles al III-lea urmeaza sa fie incoronat la data de 6 mai. Fiul regretatei Regina Elisabeta a II-a va fi invoronat cu un ulei cu totul special, fiind creat in secret, timp de opt luni. In urma cu…

- Mercuri, 8 februarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a ajuns la Londra, in a doua sa vizita oficiala intr-o țara straina de cand a inceput invazia ruseasca in Ucraina. Liderul de la Kiev mulțumește Regatului Unit pentru sprijinul militar, intr-un discurs in fața politicienilor britanici la…