- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a aprobat cu o larga majoritate de 456 la 147 de voturi si 49 de abtineri reforma muncii detasate, un text negociat timp de peste doi ani, scrie AFP. Detasarea muncitorilor le permite europenilor sa munceasca in alta tara decat a lor…

- Alocatiile copiilor ar putea sa nu mai fie oferite in bani. Asta isi doreste un deputat PSD care a initiat un proiect legislativ care prevede ca alocatiile copiilor... The post Schimbare majora privind alocatiile copiilor. Ce vor primi in loc de bani appeared first on Renasterea banateana .

- Schimbare legislativa importanta, in tara noastra. Gelozia si telefoanele repetate ar putea fi definite ca si acte de violenta domestica, scrie Adevarul.ro.Citește și: Maria Grapini, DILEMA pe Facebook, dupa acordul GDPR: 'Voi fi nevoita sa va scot din banca mea de date' "Violenta psihologica,…

- Un sapun poate fi remediul pentru o afecțiune medicala de care aproximativ 50% dintre oameni sufera. Sindromul picioarelor neliniștite poate fi combatut cu o metoda naturista care poate ține boala sub control. Celelalte remedii care au la baza medicamente pot fi foarte costisitoare și uneori extreme…

- Reprezentanții Comisiei Europeane intentioneaza sa redirectioneze fonduri de coeziune de zeci de miliarde de euro de care beneficiaza state central si est-europene spre tari afectate de crize financiare

- In drumul vietii ne apar in cale tot felul de obstacole si oportunitati, fiecare dintre ele fiindu-ne necesare pentru propriul nostru progres si dezvoltare astfel incat sa devenim cea mai buna versiune a noastra. Daca te confrunti cu urmatoarele lucruri, inseamna ca esti pe cale sa experimentezi…

- La analize mai amanuntite, femeie a avut un soc cand a vazut ce se statuse in corpul ei atatia ani, scrie ciao.ro. In maduva spinarii are o parte din acul care fusese folosit pentru a i se administra injectie epidurala. Citeste si Fratele geaman al lui Aimee Iacobescu a presimtit moartea artistei,…

- „A venit timpul sa aleg alt drum. Dupa aproape 14 ani in cea mai tare redactie din Romania, plec de la HotNews.ro pentru un alt proiect editorial impreuna cu Dan Tapalaga si alti ziaristi de calibru. Las in urma o redactie formidabila si un public exceptional. HotNews.ro e una dintre ultimele busole…