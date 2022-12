Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Naționala a Romaniei trebuie sa ne gaseasca mai puternici și mai uniți in jurul unor obiective de țara. Sa luam exemplul inaintașilor noștri care s-au dedicat trup și suflet implinirii idealului național de unitate, independența și libertate.La 104 ani de la infaptuirea actului istoric al Marii…

- Incepand din 1990, Ziua Nationala a Romaniei este sarbatorita, in fiecare an, la data de 1 Decembrie. In 1918, la aceasta data, Marea Adunarea Nationala de la Alba Iulia adopta rezolutia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania.

- Romania sarbatorește astazi Ziua Naționala. In 1918, Adunarea Naționala de la Alba Iulia a adoptat rezoluția Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Romania, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sedinta solemna a Camerei Deputatilor si Senatului consacrata sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei a fost marcata de scandal, dupa ce deputatul UDMR Csoma Botond a afirmat, de la tribuna, ca „liderii politici si religiosi ai romanilor ardeleni stiau foarte bine ca Ardealul nu era numai romanesc,…

- Primul traseu de lunga distanța din Romania, Via Transilvanica, un proiect inițiat de Asociația Tasuleasa Social, condusa de Alin Useriu, a fost finalizat pe intreaga lungime de 1.400 kilometri si a fost lansat oficial la Alba Iulia. Traseul incepe din Bucovina, de la Putna, se incheie la Dunare, ...

- Intr-o conferința publica susținuta la Alba Iulia (14 septembrie 2022) am raspuns la o intrebare, venita din randul celor prezenți, privind efectele conflictului din Ucraina asupra democrației. Nu sunt dintre aceia care nu vad realitațile sau gandesc una și spun alta, incat am reiterat cu claritate…

- Fostul ministru de externe Andrei Marga a declarat vineri, in timpul unei conferințe care a avut loc la Alba Iulia, ca Ucraina ar trebui sa cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și Romaniei. Andrei Marga, care a fost ministru de externe și al educației, dar și rector al prestigioasei Universitații…

