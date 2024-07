Ce sarbatoare este astazi, duminica, 7 iulie 2024, in calendarul ortodox?

Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Mare Mucenita Chiriachi este pomenita in calendarul crestin ortodox in ziua de 7 iulie. Sfanta Chiriachi a venit pe lume in chip de dar, ascultand Dumnezeu rugaciunea parintilor sai, Dorotei si Evsevia, care nu aveau copii. S-a nascut intr-o zi de duminica (Kyriaki – duminica, in limba greaca).…

- In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea aducerii moastelor celui dintre sfinti parintele nostru Atanasie cel Mare, patriarhul Alexandriei.Acest sfant a petrecut pe pamant viata ingereasca, iar nevointele cu care s a nevoit pentru dreapta credinta, si impotrivirile ce a avut din partea invatatorilor…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea pomenirea sfantului maritului apostol Iacob, fratele sfantului Ioan, de Dumnezeu cuvantatorul.Acest Iacob a fost fiul lui Zevedei, si fratele lui Ioan cuvantatorul de Dumnezeu. Dupa chemarea lui Andrei si Petru, a fost chemat si el cu fratele sau de Mantuitorul la…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si saptea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Simeon, episcopul Ierusalimului, ruda Domnului.Acest sfant a trait pe vremea imparatului Traian, fecior al logodnicului Iosif si frate al lui Iacov; pe acesta luandu l Insusi Hristos si Dumnezeul nostru, si primind…

- Maine, pe data de 23 aprilie 2024, este sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Este sarbatorit Sfantul Gheorghe. Iata ce tradiții și obiceiuri respecta creștinii ortodocși in aceasta zi de sarbatoare!

- Sfintele Mucenite Agapi, Hionia si Irina au fost surori si au locuit in apropierea cetatii Aquileia. In vremea in care imparatul Diocletian s a aflat pentru un interval de timp in aceasta cetate, a poruncit uciderea parintelui Hrisogon. Dumnezeu i a descoperit in vis lui Zoii, un preot in varsta, locul…

- Sarbatoare mare pe 11 aprilie 2024 in calendarul ortodox. Astazi, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica. Acesta era cunoscut pentru viața sa de rugaciune, traind modest, ținand post și fiind evlavios. Sarbatoare mare pe 11 aprilie 2024 in calendarul ortodox – Sfantul…

- Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfantul Mucenic Antipa; Sfantul Farmutie. Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica s a nascut in Bucuresti, pe 7 octombrie 1787. La varsta de 20 de ani ajunge la manastirea Cernica, din apropierea Bucurestilor. La cererea duhovnicului sau, pe data de 12 noiembrie 1808,…