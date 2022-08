Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (15 WTA) a reusit sa castige turneul WTA 1000 de la Toronto, dupa ce a invins-o in finala pe Beatriz Haddad Maia (24 WTA) in 3 seturi, scor 6-3, 2-6, 6-3. Sportiva romanca a avut un mesaj special pentru Patrick Mouratoglou.

- Kristof Milak și Alessandro Miressi, clasați pe doi și trei in proba de 100 de metri liber, au vorbit la superlativ despre cursa istorica facuta de David Popovici, medaliat cu aur la Campionatele Europene de Inot, de la Roma. Jurnaliștii Gazetei, Roxana Fleșeru și Raed Krishan, se afla la Roma, și transmit…

- Simona Halep a invins-o pe Jessica Pegula (28 de ani, 7 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-4, și s-a calificat in marea finala turneului de la Toronto. Fara set cedat, Simona s-a lasat captivata de ritmul de joc al americancei Pegula. Nici serviciul nu a ajutat-o in actul inaugural. In aceste condiții, adaugand…

- David Popovici a inceput perfect Campionatele Europene de natație de la Roma. Sportivul nostru s-a calificat fara emoții in semifinalele probei de 100 metri liber, dupa un timp fabulos, 47,20 secunde, record al competiției. David Popovici are in plan 3 medalii la Europenele de inot din capitala Italiei.…

- Canotorii romani au calificat in Finala A 7 din cele 11 echipaje inscrise in competitia continentala de la Campionatele Europene de la Munchen. Doua ambarcatiuni vor evolua in semifinale iar alte doua in recalificari, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

- Sportivul roman Vlad Stancu a obtinut medalia de argint in finala probei de 400 m liber, duminica, la Campionatele Europene de inot pentru juniori din Otopeni, cu timpul de 3min50sec61 100, al treilea sau podium individual, dupa aurul de la 1.500 m liber si argintul de la 800 m liber.Stancu, 16 ani,…