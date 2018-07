Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut, recent, noi precizari legate de modificarile aduse Codului penal si Codului de procedura penala, el aratand ca Ministerul Justitiei a elaborat, iar Guvernul a adoptat si a trimis Parlamentului dupa proiecte de lege pentru modificarea Codurilor in acord cu…

- "Informatiile noastre, dat fiind ca avem alaturi de noi si pe ministrul pentru Relatia cu Parlamentul sunt limpezi - maine pe ordinea de zi nu este prevazuta o ordonanta de urgenta care sa aiba ca tema gratierea si amnistia", a declarat Vosganian, la Parlament. El a subliniat ca Executivul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca nu a vorbit cu nimeni despre vreo ordonanta de urgenta pe tema modificarii Codurilor penale. "Am vizat proiecte de acte normative, am rezolvat problemele curente de la Ministerul Justitiei, nu am facut cu nimeni nicio vorbire despre…

- Calin Popescu-Tariceanu a sustinut ca nu a discutat cu partenerii de coalitie despre modificarea Codurilor penale prin ordonanta de urgenta, ci se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. "Nu am discutat de niciun fel de ordonanta de urgenta pe modificarea Codurilor. (...) Vom merge…

- Intrebat daca este de parere ca vor iesi oamenii in strada daca se decide sa se adopte Codul penal prin OUG, Florin Iordache a declarat: ”Oamenii trebuie sa inteleaga ca si aceste trei coduri trebuie odata si odata adoptate. Modul in care se pozitioneaza opozitia, modul in care se pozitioneaza presedintele…

- PSD analizeaza posibilitatea sa depuna o plangere impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a anuntat ca juristii partidului analizeaza, in aceste zile, o cale prin care sa raspunda demersului initiat de Ludovic Orban. Mai mult, Dragnea a precizat ca acuzatia pe…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi miercuri prezent in Isreal, au precizat surse politice pentru „Adevarul“, acesta fiind invitat de premierul Benjamin Netanyahu. Tot in Israel se afla in aceste zile, intr-o vizita oficiala, si prim-ministrul Viorica Dancila, pe care Guvernul a tinuta secreta pana in…

