CE ȘANSE SUNT? Autoritățile din Maramureș se luptă cu drogurile din școli prin acțiuni de prevenție Lupta cu drogurile din școli nu se duce prin acțiuni de prevenție. Da, este important sa ii faci pe elevi sa conștientizeze cat de important este sa nu ajungi sa consumi droguri, dar taurul trebuie luat de coarne, adica trebuie gasiți dealerii și de aici se rezolva problema. Sub coordonarea subprefectului Eniko Erzsebet Krizsanovszki s-a desfașurat saptamana aceasta ședința pentru punerea in aplicare a masurilor și acțiunilor dispuse in Planul teritorial comun de acțiune pentru siguranța in școli s-au discutat aspecte referitoare la creșterea gradului de siguranța a elevilor și a cadrelor didactice.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

