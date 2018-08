Ce sanse mai are Colegiul de Marina sa nu piarda sediul in favoarea confratelui“ sau militar? Nule. Ultima etapa, dezbaterea publica (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei organizeaza miercuri, de la ora 11,00, dezbaterea publica a proiectului de modificare a legii privind protectia victimelor infractiunilor. "La dezbaterea publica este invitata sa participe, in limita locurilor disponibile in sala, orice persoana interesata: persoane fizice si/ sau…

- Primaria Cluj-Napoca organizeaza o dezbatere publica pentru ”redesenarea” Bulevardului 21 Decembrie 1989. Dezbaterea publica are loc joi, 26 iulie, ora 17.00, la Casino, Centru de Cultura Urbana. Bulevardul 21 Decembrie 1989 are acum…

- Ministerul Apararii Nationale a publicat pe portalul institutiei un proiect de act normativ, pus in transparenta decizionala, timp de zece zile de la data publicarii hotarare pentru modificarea si completarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02175 Constanta, a atribuit prin procedura simplificata un contract pentru achizitia de paturi de spital cu saltea, la data de 17 iulie. Societatea castigatoare este Neomed SRL. Nu a fost organizata o licitatie publica pentru atribuirea contractului,…

- Fostul șef al Poliției Romane, Catalin Ionița, s-a prezentat, joi dimineața, la sediul DNA, pentru a audiat in dosarul in care acesta este acuzat de trafic de influența și fals in declarații. La ieșirea din DNA, Ionița a declarat ca declarația lui de avere este corecta.„Nu intru in detalii,…

- Fostul sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, s-a prezentat, joi dimineata, la sediul DNA, pentru a audiat in dosarul in care acesta este acuzat de trafic de influenta si fals in declaratii. La iesirea din DNA, Ionita a declarat ca declaratia lui de avere este corecta.

- Emoțiile candidaților la examenul național de bacalaureat nu s-au incheiat odata cu susținerea ultimei probe, respectiv cea la alegere a profilului, care a avut loc ieri, ci vor dura pana pe 4 iulie, cand se vor afișa rezultatele inițiale. Cum a fost o proba la alegere, candidații au susținut examen…

- PRELUARE… Politia Locala Vaslui a intrat in posturile de paza pe care, cu multi ani in urma, militarii de la fostul regiment al orasului le pazeau cu sfintenie. Primaria Vaslui a incheiat protocolul de predare primire cu Ministerul Apararii Nationale, astfel incat toate cladirile si toate bunurile de…