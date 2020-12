Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a respins cererile de renumarare a voturilor de la alegerile parlamentare din 6 decembrie, depuse de Partidul Mișcarea Populara, a anunțat formațiunea politica. PMP nu a atins pragul electoral de 5% din voturi, necesar pentru intrarea in Parlament. Conform rezultatelor finale…

- Vremea se va menține in general rece in toata țara, in urmatoarele doua saptamani. De miercuri, 2 decembrie, se incalzește și se va ajunge la temperaturi de 12 -13 grade, pentru ca apoi frigul sa revina. Precipitații se anunța din 4 decembrie. Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza…

- ANM a emis o informare meteorologica de vreme rea valabila in intervalul 20 noiembrie, ora 12:00 – 21 noiembrie, ora 17:00. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie. Specialiștii anunța o iarna blanda și cu șanse mici de a avea zapada, ca urmare a incalzirii globale. Vremea de Craciun și de Revelion. Iernile geroase vor ramane o amintire Luna decembrie…

- Maine si poimaine, vremea va ramane frumoasa si mult mai calda decat in mod obisnuit, in aceasta perioada a anului, mai ales in zonele de deal si de munte, unde vor fi si maxime de 16-17 grade Celsius. a spus la Digi24 Elena Mateescu, directorul general al ANM. Vremea se va raci insa in cea mai mare…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani in regiuni din țara. In Transilvania, vremea se racește dupa 9 noiembrie. In Transilvania, prima saptamana va debuta cu o incalzire a vremii, astfel incat temperaturile maxime vor crește, de la 11 grade…

- Prognoza meteo 13 octombrie 2020. Inca de aseara de la ora 21:00 s-a instalat un cod galben de intensificari ale vantului și ploi insemnate cantitativ in Banat, Oltenia, sudul Transilvaniei și al Crișanei, precum și in vestul și nordul Munteniei, valabil pana la ora 21:00

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBENInterval de valabilitate: 05 octombrie, ora 15:00 - 06 octombrie, ora 18:00Fenomene vizate: perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, cantitați insemnate de apa, intensificari alevantului In intervalul menționat, instabilitatea atmosferica…