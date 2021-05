Stiri pe aceeasi tema

- Liana Stanciu, șefa delegației Romaniei la Eurovision 2021, a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars din culisele celui mai mare concurs de muzica de pe continent. Emoțiile sunt copleșitoare, iar Roxen a trecut de primele repetiții oficiale pe scena din Rotterdam.

- Emotii mari in Regatul Țarilor de Jos, unde astazi au avut loc primele repetitii ale reprezentantei țarii noastre la Rotterdam Ahoy. Roxen și cei cinci dansatori care completeaza show-ul Romaniei au urcat pentru prima data pe scena Eurovision 2021 pentru a repeta performance-ul „Amnesia”, noteaza click.ro.…

- Liana Stanciu este șefa delegației Romaniei la Eurovision 2021, iar alaturi de restul echipei au decis ca Roxen sa fie cea care va reprezenta țara noastra la concursul din Olanda. Prezentatoarea de radio și TV a oferit și cateva detalii despre interpretarea cantareței.

- Canta de la 7 ani, are piese care ruleaza in topurile muzicale ale momentului atat in țara, cat și peste hotare. in aceasta perioada se pregatește intens pentru Eurovision și spera din tot sufletul sa caștige. Intre repetiții ne raspunde intrebarilor cu o energie debordanta. Ai declarat de mai multe…

- Nimeni nu este mai norocos decat cel care crede in norocul sau, iar șansa a facut ca Roxen sa fie al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, in prima semifinala a evenimentului. Ordinea de intrare...

- Piesa ”Amnesia” se va auzi in toata lumea de pe scena Eurovision. Melodia a fost compusa special pentru acest proiect și da voce starilor și sentimentelor pe care artista le-a trait in ultima perioada. Evenimentul se va desfașura in luna mai, la Rotterdam, iar semifinalele și finala se vor vedea pe…

- Șansele Romaniei la Eurovision in 2021 sunt limitate, conform bookmakerilor Betfair. Reprezentata de Roxen cu piesa „Amnesia” la tradiționalul concurs muzical din acest an, Romania este cotata cu șanse mici la caștigarea sa. Conform Betfair, Romania este așteptata sa aiba șanse egale cu țari precum…

- Roxen va interpreta piesa „Amnesia” la Eurovision 2021. Pentru piesa aleasa de juriu a fost realizat și un videoclip, regizat de Bogdan Paun. Luminita Anghel, Andrei Tudor, Liana Stanciu, Lucian Ștefan, Bogdan Paun, Liviu Elekes, Bogdan Pavlica, Dan Manoliu și Gabriel Scirlet au format juriul care a…