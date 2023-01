Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a finalizat procedura de achizitie a unui credit de 500 de milioane de lei pentru plata datoriilor companiei Termoenergetica, a anuntat edilul general, Nicusor Dan. Creditul trebuie aprobat de Consiliul General, iar banii folosiți pana la sfarșitul anului.

- Anul viitor este cel in care partidele politice iși fac pregatirea pentru cele patru randuri de alageri din 2024. Daca bugetul pe anul viitor a fost votat cu plansete și nemulțumiri pentru populație, o analiza mai clara arata ca cei care l-au intocmit au lucrat bine pentru clasa politica. Daca pana…

- Gabriela Firea susține ca 92% din bugetul de 620 de milioane de lei al Ministerului Familiei pentru anul 2023 merge catre proiecte și doar circa 8% catre funcționarea ministerului și a instituțiilor subordonate. Ministrul Familiei Gabriela Firea a anunțat marți seara, pe Facebook, ca bugetul Ministerului…

- Spitalul Municipal „Filantropia“ din Craiova solicita peste 3 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru dotarea cabinetelor din ambulatoriu și inființarea de noi specialitați medicale. Proiectul are o valoare totala de 15.592.635,45 lei inclusiv TVA și va fi finanțat…

- Le-au intrat banii pe decembrie: Suma enorma varsata de la buget, in conturile partidelor politice Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a comunicat vineri ca valoarea subvențiilor virate de AEP in contul fiecarui partid politic in luna decembrie 2022, este de 24,7 milioane de lei. Partidele politice…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a solicitat in anul 2023 un buget de aproape 620 milioane de lei, o crestere considerabila fata de anul 2022. Aceasta majorare de peste sase ori este datorata faptului ca in anul 2023 MFTES are nevoie de resurse bugetare consistente pentru a…

- Guvernul a aprobat fondurile pentru “Rabla pentru Becuri”. Bugetul este de 400 de milioane de lei. Statul va da inca 500 de milioane de lei pentru iluminatul stradal. Iar primariile vor putea inlocui sistemele conventionale, cu unele LED, pentru a reduce facturile. Citește și: Comisarul-sef Cristian…

- Consiliul Local al Municipiului Fetești a organizat, in urma cu o saptamana, o ședința de indata in cadrul careia au fost aprobate mai multe proiecte ce au vizat obținerea fondurilor europene. Inițiativele, elaborate de primarul Laurențiu Șonchereche, insumeaza 2,1 milioane de euro. Toate cele 4 proiecte…