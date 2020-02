Stiri pe aceeasi tema

- Cu o exceptie: Finantele, adica portofoliul eliberat de actualul premier desemnat, Florin Citu. Oficial, liberalii declara ca vor sa stranga o majoritate parlamentara, insa calculele din Parlament arata ca sunt departe de acest obiectiv. Liberalii vor incepe luni negocierile cu partidele parlamentare…

- ​Liberalii au întocmit lista noului Cabinet cu intentia de a fi, cel mai probabil, respinsa de Parlament, deoarece ''nici macar nu au negociat, nu s-au interesat daca cineva ar sustine'' o astfel de componenta, a declarat vineri, pentru Agerpres, presedintele UDMR, Kelemen Hunor.…

- UPDATE ora 10:30 – Premierul desemnat, Florin Citu, a anuntat ca in cursul zilei de vineri vor fi depuse la Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare. ‘Vom depune astazi in Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare’, a spus Citu, precizand ca singura modificare in Cabinet este…

- Premierul desemnat, Florin Citu, a anuntat ca in cursul zilei de vineri vor fi depuse la Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare. "Vom depune astazi in Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare", a spus Citu, precizand ca singura modificare in Cabinet este propunerea lui Lucian…

- Premierul desemnat Florin Cițu a anunțat, vineri, ca deputatul PNL Lucian Heiuș este propunerea PNL pentru Ministerul Finanțelor, lista cu membrii Cabinetului și programul de guvernare urmand sa fie astazi...

- In interiorul PNL este o stare de nemultumire, dupa finalizarea audierilor ministrilor propusi, in Parlament, in conditiile in care in cele trei zile, parlamentarii USR i-au atacat, din toate partile, si, mai mult, au votat cot la cot cu PSD-ul, avizele negative la adresa membrilor Cabinetului. Liberalii…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat ca Biroului Executiv al PNL l-a votat, in ședința de luni, sa fie șeful de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acest. "Biroul Executiv al PNL m-a votat in calitate de șef de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acesta”,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat ca luni, dupa reuniunea Biroului Politic al PNL, va înainta catre Birourile Permanente ale celor doua Camere lista ministrilor si programul de guvernare actualizat.„Luni, dupa reuniunea Biroului Politic al partidului, la care voi prezenta…