Stiri pe aceeasi tema

- Europa se confrunta cu spectrul populismului și naționalismului, iar proiectul european se vede amenințat de loviturile demagogiei de secol XXI. Cu toate acestea, in randul tinerilor, entuziasmul și increderea in instituțiile europene se afla in continuare la cote inalte ceea ce dovedește atat importanța…

- Stare de alerta la cea mai mare ferma de porci din Romania, a doua ca marime din Europa, din cauza pestei porcine. Toate animalele de acolo vor fi ucise, dupa ce virusul a fost depistat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justitie a admis actiunea initiata de zece crescatori de animale din mai multe tari europene, printre care si ciobanul Petru Vlad din Cugir, impotriva Parlamentului European si Consiliului European. In termen de doua saptamani institutiile europene care au…

- Vremea pare sa fie la extreme, caci dupa ploile torențiale care au facut prapad in ultima perioada, meteorologii susțin ca, potrivit prognozei meteo emise pentru luna august, un val de canicula va lovi toata Europa.

- Doar 40% din totalul lacurilor, raurilor, estuarelor si apelor costiere din UE se afla intr-o stare ecologica "foarte buna", potrivit unui raport publicat marti de Agentia Europeana de Mediu (AEM), informeaza AFP, preia Agerpres."Marea majoritate a intinderilor de apa europene continua sa…

- Refuzul guvernelor populiste din Europa de a se mai supune regulilor Parlamentului European va aduce un val de tulburari in ceea ce priveste bunul mers la UE, a avertizat fostul prim-ministru al Belgiei. Populistii castiga tot mai multi cetateni de partea lor, iar acest lucru devine ingrijorator pentru…

- Cotele de piata in Europa ale Google, Facebook, Microsoft si ale altor mari companii ar putea avea de suferit de pe urma votarii de catre Comisia pentru Afaceri Juridice din cadrul Parlamentului European a unor regulamente mai dure de protecție a dreptului de autor (copyright), anunta Reuters.Noile…

- Cotele de piata în Europa ale Google, Facebook, Microsoft si ale altor mari companii ar putea avea de suferit de pe urma votarii de catre Comisia pentru Afaceri Juridice din cadrul Parlamentului European a unor regulamente mai dure de protectie a dreptului de autor