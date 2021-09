Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca personalul din casele de pensii va fi suplimentat cu 1.000 de posturi pe o perioada determinata, pana la data de 30 decembrie 2022, doar pentru evaluarea dosarelor de pensii, recrutarile urmand sa inceapa in 27 august. Ea a precizat ca in procesul de selectie…

- "Nimeni nu va inchide spitalele, dar, daca ai un numar mare de cazuri care au nevoie de oxigen, care au nevoie de ingrijiri medicale, normal ca unele spitale vor fi adaptate pentru acest lucru, pentru ca nici pe acesti pacienti nu poti sa-i lasi in strada. Adica trebuie sa lucrezi pe o perioada limitata…

- Bancile din Romania au acordat credite noi populatiei si companiilor in valoare de 388 mld. lei in perioada 2016-2020, cu 37,5% mai mult fata de soldul creditului neguvernamental de la sfarsitul anului trecut, care s-a cifrat la 282 mld. lei, potrivit unei analize. Conform analizi realizata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 26 iulie – 8 august. Meteorologii anunta ca vremea va fi caniculara in perioada 26 – 31 iulie, cand media valorilor maxime se va situa intre 35 si 39 de grade, iar minimele vor fi in jur de 20 de grade. Ulterior sunt prognozate…

- Tatiana Eftime a fost numita in funcția de director general al DGASPC Argeș, pe perioada determinata Incepand cu 01.08.2021, dna. Tatiana Eftime – jurist in cadrul Direcției Juridice a Consiliului Județean, va ocupa funcția de director general al DGASPC Argeș, pe perioada determinata. In decizia de…

- Relatii suplimentare se pot obtine la Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea si la telefon 0240 513.641, interior 104.Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea organizeaza concurs de recrutare si selectie pentru ocuparea pe unor functiil temporar vacante, dupa cum urmeaza:kinetoterapeut:…

- BERBECIn aceasta perioada veți acționa in baza instinctelor și a sentimentelor. Daca vi se propune o funcție mai bine platita la locul de munca, incercați sa discutați despre noile responsabilitați pana a accepta.

- Locul de munca al persoanelor care solicita un credit a devenit un element mult mai important pentru bancile romanești in ultimul an, existand cazuri in care consultanții bancari refuza din start o solicitare de creditare daca persoana in cauza...