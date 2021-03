Stiri pe aceeasi tema

- Final incendiar de sezon regulat in care nu mai puțin de 11 echipe trageau speranțe sa prinda primele 6 locuri ale play-off-ului de promovare in Liga 1. Avand in vedere importanța acestei etape, au fost...

- FC U Craiova, Dunarea Calarași, Mioveni, Rapid, Csikszereda și ASU Poli sunt marile caștigatoare ale sezonului regulat de Liga 2, cele 6 urmand a evolua in play-off-ul pentru promovare. GSP va prezinta ce va urma in cel mai nebun sezon din B. Primele sase clasate iși vor disputa locurile de promovare…

- Tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea, a vorbit pentru GdS despre performanta reusita de echipa sa in acest weekend, si anume calificarea la turneul final. De asemenea, acesta si-a dorit ca fetele sale sa confirme statutul de favorite, iar acum se pregateste pentru meciurile decisive, de promovare. „Nu…

- Incep emotiile pentru voleibalistele de la SCMU Craiova. Fetele pregatite de Lucian Zlotea vor participa, incepand de vineri, la turneul semifinal de promovare in Divizia A1, iar obiectivul este unul clar: accederea la barajul final! Pentru a reusi acest lucru, oltencele sunt nevoite sa castige cel…

- Echipa de volei feminin SCM „U” Craiova a obtinut astazi, 17 martie, prin tragere la sorti, dreptul sa organizeze turneul semifinal de promovare al Diviziei A2 Vest. Turneul se va desfasura in perioada 26-28.03.2021, in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu”. Alaturi de SCM „U” Craiova, vor mai participa…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova a incheiat campionatul regulat al Diviziei A2 Vest pe primul loc, iar acum se pregateste de turneele de promovare. In perioada 13-14 martie se va juca play-off-ul pentru accedere la turneul semifinal, competitie la care oltencele nu participa. Vor fi doua turnee,…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova a reușit doua meciuri „de poveste“ in acest weekend, in sala Sporturilor Ion Constantinescu, din Banie. Fetele pregatite de Lucian Zlotea le-au „zdrobit“ atat pe adversarele de la Sighetu Marmației, scor 25-13, 25-20, 25-12, cat și pe mai bine cotatele sportive…

- FC Viitorul s a duelat in etapa trecuta cu liderul clasamentului Diviziei A, iar acum infrunta vicecampioana din sezonul trecut.In etapa a 18 a a Ligii 1, FC Viitorul are meci in deplasare cu U Craiova, sambata, 23 ianuarie, de la ora 21.00.Dupa duelul din runda precedenta cu FCSB 2 2 la Ovidiu , echipa…