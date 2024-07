Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Moldovan (26 de ani) are șanse mari sa plece de la Atletico Madrid in aceasta vara. Portarul roman inca nu a jucat pentru madrileni. Moldovan a fost transferat de Atletico in ianuarie, de la Rapid, pentru 800.000 de euro. Insa de atunci a ramas doar pe banca, nu a jucat niciun minut, titularul…

- Horațiu Moldovan (26 de ani) are șanse mari sa plece de la Atletico Madrid in aceasta vara. Portarul roman inca nu a jucat pentru madrileni. Moldovan a fost transferat de Atletico in ianuarie, de la Rapid, pentru 800.000 de euro. Insa de atunci a ramas doar pe banca, nu a jucat niciun minut, titularul…

- Invitat in podcastul ”Tare de tot”, Horațiu Moldovan a facut un anunț care a șocat Romania, la scurt timp inainte de startul EURO 2024. Horațiu Moldovan (25 de ani) a trait momentul pe care mulți jucatori il viseaza, transferul la o echipa de top din Europa, Atletico Madrid. Cu o cariera in ascensiune,…

- Horațiu Moldovan a anunțat ca vrea sa plece din capitala Spaniei. Internaționalul roman, ajuns la 25 de ani, a fost cumparat de Atletico Madrid de la Rapid in iarna, dar de atunci nu a bifat niciun meci, fiind rezerva lui Jan Oblak și …mascota pe TikTok pentru clubul „roji-blanco”. Dupa jumatate de…

- Horațiu Moldovan s-a transferat in ianuarie la Atletico Madrid, de la Rapid, dar nu a apucat sa joace in niciun meci pentru trupa lui Diego Simeone. Portarul roman in varsta de 26 de ani, prezent in lotul lui Edi Iordanescu pentru Euro 2024, a vorbit in podcastul „Tare de tot”, cu Viorel Grigoroiu,…

- Horațiu Moldovan (25 de ani), portarul de la Atletico Madrid, a anunțat ca vrea sa plece de la echipa din capitala Spaniei. Moldovan a fost cumparat in ianuarie de Atletico, de la Rapid dar inca nu a apucat sa joace la echipa li Diego Simeone. El a fost mereu rezerva lui Jan Oblak, iar dupa jumatate…

- „O mare lovitura". Așa a fost catalogata probabila vanzare a lui Krasniqi de la Rapid. Dar ce inseamna „o mare lovitura”? In ultimii doi ani, sub conducerea actualului patron, Rapid i-a vandut pe Rares Ilie, Antonio Sefer, Horatiu Moldovan, Marko Dugandzic si se pregateste sa-l cedeze pe kosovarul transferat…

- Horațiu Moldovan (26 de ani), portarul cumparat de la Rapid cu numai 800.000 de euro, nu va putea profita de posibilul transfer al titularului Jan Oblak. Pentru ca, in locul slovenului, ar veni georgianul Giorgi Mamardashvili, de la Valencia. Drumul spre debutul in poarta lui Atletico va ramane inchis…