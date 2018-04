Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul presedintelui ANAF nr. 888, publicat in Monitorul Oficial din 29 martie stabileste instructiunile de completare a Formularului 212 – Declaratia unica, privind veniturile realizate de persoane fizice. Termenul pentru depunerea Declaratiei unice 212 a fost stabilit pentru data de 15 martie, prin…

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa.

- „Am promis ca Declarația 600 va disparea. Am cerut o noua reglementare sa vina in sprijinul contribuabilului prin simplificare și justificare raționala a procedurilor. Vom adopta ordonanța prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS și CASS. In primul rand, persoanele…

- Actul normativ referitor la declaratia unica se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astăzi vom avea pe ordinea de zi actul normativ referitor la declaraţia unică. (...) Vom adopta ordonanţa prin care vom introduce noua reglementare…

- Termenul de depunere pentru Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, care va inlocui 7 formulare, inclusiv Declaratia 600, va fi 15 martie, nu 31 martie, cum se anuntase initial. Pentru anul acesta, termenul ramane pe 15 iulie. Ministerul…

- UPDATE: Dupa mai multe informatii venite “pe surse”, presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat oficial ca termenul de depunere a formularului 600 va fi amanat pana la 1 martie. Este posibil si ca depunerea declaratiei sa nu mai fie obligatorie pentru unele categorii de contribuabili. Declarația 600 a…

- Noul termen de depunere a declaratiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 31 martie, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: Vesti DEVASTATOARE…