Ce sancţiuni s-au aplicat profesoarei din Craiova, reclamată pentru „lecţia” antivaccin La Colegiul National „Carol I” din Craiova s-a constituit comisia de disciplina dupa ce un parinte a semnalat public ca la clasa copilului sau, la ora de matematica, cadrul didactic de specialitate a facut propaganda impotriva vaccinarii pentru prevenirea infectarii cu coronavirus. Potrivit directorului colegiului au fost aplicate trei sanctiuni care sunt valabile pentru urmatoarele 12 luni. Cum a inceput ancheta Ancheta profesoarei de matematica de la Coelgiul National „Carol I” din Craiova a inceput in urma cu o luna, cand parintele unui elev a semnalat public faptul ca respectivul cadru didactic… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

