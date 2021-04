Comisia juridica a Camerei Deputatilor a stabilit, joi, sa propuna Biroului permanent sanctionarea deputatului AUR Dan Tanasa cu avertisment scris, aceasta fiind cea mai grava sanctiune prevazuta de Regulament si de Statutul deputatilor si senatorilor. Liderii USR-PLUS Ionut Mosteanu si Silviu Dehelean au cerut, la inceputul acestei saptamani, Biroului permanent al Camerei Deputaților, sanctionarea deputatului […] The post Ce sancțiune i-au dat deputații lui Dan Tanasa de la AUR, dupa injuraturile din Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…