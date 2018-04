Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița unui BMW, amendata pentru șicane in trafic, in Valcea. Polițiștii au identificat persoana aflata la volanul unui BMW care a șicanat un alt șofer pe DN67, in județul Valcea. Este vorba despre o șoferița care a ramas fara permis in urmatoarele 30 de zile. Incidentul a avut loc, in dupa-amiaza…

- Scandal in parcarea unui centru comercial din Capitala. Polițiștii au tras focuri de avertisment, dupa ce un barbat care facea drifturi nu a oprit la somațiile lor. Incidentul a avut loc la Baneasa, iar barbatul a fost, in cele din urma, reținut. Un sofer care facea drifturi in parcarea unui complex…

- Mai multe persoane vor fi audiate la Sectia 7 Politie din Capitala, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . Incidentul a fot anuntat miercuri,…

- Un sofer a anuntat Politia, prin apel la 112, ca a fost sicanat in trafic, unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului condus de acesta, potrivit Politiei Capitalei. Politistii au fost alertati in jurul orei 15.40, prin apel la 112.…

- Polițiștii au intervenit in forța, duminica seara, pentru imobilizarea unui șofer care ar fi refuzat sa se legitimeze. Incidentul s-a petrecut la Marginea, iar imaginile cu intervenția pentru incatușare au fost raspandite pe rețelele de socializare, nu puțini fiind cei care infiereaza modul ...

- Cei trei barbati din Arges care au luat bataie de la un motociclist pe care l-au blocat in trafic in august vor fi trimisi in judecata. Motocilistul, care era politist si luptator K1, a depus plangere penala impotriva agresorilor la trei luni de la incident.

- In ultima saptamana, 69 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 227 km h, pe autostrada A1. Potrivit Politiei Romane, in perioada 5 ndash; 11 februarie…