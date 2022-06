Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European și președinția franceza a UE au incheiat, la Strasbourg, un acord politic privind Directiva referitoare la salariul minim adecvat. Din momentul adoptarii de catre Parlamentul European, ar putea fi pusa in practica in cel mult doi ani. Salariile nu vor fi insa comune in toate țarile…

- Uniunea Europeana a anunțat ca a deschis pana la data de 4 iulie 2022 o consultare publica, pentru a analiza daca nivelul accizelor la alcool și bauturi alcoolice nu ar trebui sa suporte o creștere, mai ales ca ratele acestora nu au mai fost modificate din anul 1992. Cu doar doua luni in urma, un grup…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a deschis pana la data de 4 iulie 2022 o consultare publica, pentru a analiza daca nivelul accizelor la alcool si bauturi alcoolice nu ar trebui sa suporte o crestere, mai ales ca ratele acestora nu au mai fost modificate din anul 1992, arata o analiza a EY Romania. "Uniunea…

- ” Uniunea Europeana a anuntat ca a deschis pana la data de 4 iulie 2022 o consultare publica, pentru a analiza daca nivelul accizelor la alcool si bauturi alcoolice nu ar trebui sa suporte o crestere, mai ales ca ratele acestora nu au mai fost modificate din anul 1992”, arata analiza EY. Cu doar doua…

- Salariul minim european ar putea aduce circa 1.000 de lei in plus pentru angajații romani: Negocieri la Bruxelles Salariul minim european ar putea aduce circa 1.000 de lei in plus pentru angajații romani: Negocieri la Bruxelles Europarlamentarul liberalul Rareș Bogdan a anunțat ca miercuri a luat sfarșit…

- Comisia Europeana saluta acordul politic rapid la care au ajuns recent Parlamentul European si statele membre ale UE in legatura cu propunerea referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale, prezentata de Comisie in luna decembrie 2020, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.…