Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragusin a trecut de controlul medical la Tottenham si va semna, in aceasta dimineata contractul cu echipa londoneza. Dragusin va deveni, astfel, cel mai scump jucator roman din istorie.

- Refuzul lui Radu Dragușin (21 de ani) de a evolua pentru gigantul Bayern Munchen in favoarea unei echipe importante din Premier League, Tottenham, nu a picat deloc bine pentru presa germana. Loviți in orgoliu, jurnaliștii de la cunoscuta publicație germana Bild au titrat materialul dedicat internaționalului…

- Transferul lui Radu Dragușin (21 de ani) la Tottenham a ajuns și in presa din Spania, care a amintit de interesul Barcelonei. Internaționalul roman a fost pe lista trupei lui Xavi in aceasta iarna, insa catalanii nu avut forța necesara ca sa satisfaca pretențiile celor de la Genoa. Iar dupa ce Dragușin…

- Radu Dragușin (21 de ani) face parte dintre cei mai buni fundași centrali din elita fotbalului italian, alaturi de Bremer (Juventus) și Buongiorno (Torino). Stoperul, aflat la un pas de transferul carierei, la Tottenham sau Bayern, a depașit jucatori cu mult mai experimentați și mai bine cotați din…

- Dupa ce Napoli a facut oferta pe Radu Dragușin, Tottenham a decis sa forțeze transferul internaționalului roman de la Genoa. Tottenham are nevoie disperata de un fundaș central cat mai repede și a decis sa urgenteze discuțiile cu Genoa pentru Dragușin. Spurs vrea sa rezolve transferul in maxim 72 de…

- Radu Dragușin (21 de ani) este unul dintre cei mai doriți jucatori in aceasta perioada de mercato. Tottenham și Napoli se lupta de la distanța pentru semnatura internaționalului roman. Radu Dragușin a fost integralist in remiza cu Bologna, scor 1-1, in timp ce Tottenham a trecut la limita de Burnley…

- Tottenham e in cautarea unui fundaș central, iar pe lista englezilor s-ar afla și Radu Dragușin (21 de ani), de la Genoa. Pe langa internaționalul roman, Spurs ar mai fi interesata de alți 3 stoperi. Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Crystal Palace) și Jean-Clair Todibo (Nice) ar fi pe lista…

- Tottenham, echipa in penurie de fundași centrali, se afla pe urmele lui Radu Dragușin (21 de ani). Daca stoperul roman va ajunge la Spurs, va deveni al patrulea jucator roman care evolueaza pentru formația londoneza. Locul 5 in Premier League, Tottenham cauta sa intareasca echipa cu macar un fundaș…