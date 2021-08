Ce salariu trebuie să ai pentru un credit de 100.000 de euro. Cum se calculează Pentru a accesa orice fel de credit trebuie sa știi ca salariul tau este decisiv. Sunt persoane care nu pot imprumuta suma dorita chiar din cauza veniturilor pe care le au. Ce salariu trebuie sa ai pentru un credit de 100.000 de euro? Un exemplu este o persoana cu venitul de 4.000 de lei. Aceasta nu poate avea o rata mai mare de 1.600 de lei in contextul in care, aceasta este valoarea limita pentru gradul de indatorare de 40%. Acest rationament este valabil pentru un grad de indatorare de 20% – atat cat este stabilit de BNR pentru creditele in valuta. De menționat este faptul ca, in functie de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

