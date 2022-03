Stiri pe aceeasi tema

- Trei prime majorate vor incasa angajații Complexului Energetic Oltenia in acest an. In urma negocierilor purtate luni intre sindicate și administrația CEO s-a stabilit acordarea a trei prime (Paște, Ziua Meseriei și Craciun) in valoare de 1.750 de lei fiecare, fața de 1.550 de lei anul trecut. De asemenea,…

- Executivul are in atentie mentinerea locurilor de munca in aceasta perioada tumultoasa. Astfel a elaborate un act normative care prevede pentru angajati acordarea unei indemnizatii in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial…

- Angajatii cu cele mai mari salarii sunt cei din Bucuresti, Cluj si Timis, iar cei care castiga cel mai prost sunt cei din Teleorman, Caras-Severin si Maramures, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. In topul judetelor cu cele mai mici salarii…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2021, la 1,05 milioane de persoane, in ușoara creștere fața de perioada similara din 2020. Castigul salarial mediu brut, in București, era la finele lunii octombrie 2021, de 7.534 lei (6.955 lei in octombrie 2020), iar cel net de 4.612…

- Guvernul a rezolvat problema tichetelor cadou, care trena de mai mulți ani, intr-un mod neașteptat: interzice acordarea acestora in orice alt scop decat cel social, altor persoane decat angajaților proprii. Palatul Victoria a stabilit insa doar ce se va intampla de acum inainte și nu a adus lamuriri…

- Este greva spontana, vineri dimineata, la cele mai importante centrale termoelectrice din Capitala, astfel ca mii de bucuresteni raman fara caldura si apa calda inainte de Craciun. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Angajatii vor negocierea…

- Peste 250 de trenuri sunt afectate luni de greva spontana de la CFR, iar activitatea este oprita in 54 de statii, a afirmat directorul CFR Infrastructura, Ion Simu. Reprezentantii CFR SA sustin ca acest protest este ilegal si vor sesiza organele de cercetare penala. Transportul feroviar este, asadar,…

- Sindicatul Agenției Județean pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM ) Botoșani a transmis un comunicat de presa prin care a transmis principalele nemulțumiri ale angajaților din sectorul bugetar.