Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Pepco au devenit rapid foarte cunoscute in Romania, mai ales ca aici se gasesc produse mai ieftine, insa de o calitate buna. Astfel, mulți tineri sunt tentați sa se angajeze la Pepco. Vezi in randurile de mai jos ce salariu are un angajat Pepco in 2023! Ce salariu are un angajat de la Pepco…

- Curiozitatea este o caracteristica importanta in viața noastra și poate fi utila chiar și atunci cand vorbim despre regulile limbii romane, reguli care uneori ne dau mari batai de cap. Așadar, de curiozitate sau din curiozitate, cum se scrie corect și cand?Despre curiozitateCuvantul curiozitate provine…

- Ideile pentru care am luptat și pe care le-am susținut, ca deputat liberal de Alba, asumat și cu voce tare din prima clipa, atat public, cat și in interiorul partidului, s-au impus in noile masuri fiscale. Am reușit sa aparam angajații și angajatorii din mediul privat. Așadar, așa cum am cerut: TVA…

- Mulți romani pleaca in strainatate pentru a caștiga bani mai mulți, insa și in Romania se pot incasa lunar bani frumoși intr-un anumit domeniu, chiar mai mulți decat in multe țari europene. Așadar, unde se pot caștiga salarii de 20.000 de lei in Romania. Iți dezvaluim care este domeniul in care primesti…

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu au trait o frumoasa poveste de dragoste și au impreuna o fetița, pe Ema. Din pacate, la scurt timp dupa ce s-a nascut Ema, cei doi au luat-o pe drumuri separate. Acum, vedeta a povestit care este relația cu fostul iubit.De curand, Cristina Cioran a facut o serie de declarații…

- S-a aflat ce salariu caștiga in Romania un medic in funcție de competențe. Legea este stricta in privința salariilor medicilor, inclusiv a specialiștilor, dar și a restului personalului medical, cum sunt asistentele sau infirmierele. Care sunt banii incasați și de medicii de familie. Ce salarii au medicii…

- Un angajat din sistemul de invatamant privat castiga un salariu cuprins intre 3.000 si 9.000 de lei pe luna, arata datele unei platforme de recrutare.Educatorii au un salariu cuprins intre 4.000 si 5.000 de lei pe luna, iar sumele cresc considerabil in cazul unui profesor de gimnaziu sau de liceu.Diferența…

- Dintre job-urile la care tinerii viseaza inca din perioada copilariei, cea de pilot de avion se afla in topul preferințelor multora dintre ei, reprezentand un adevarat etalon pentru o cariera de succes la inalțime, și la propriu, și la figurat.Meseria de pilot de avion este considerata, și pe buna dreptate,…