Ce salariu au angajații care lucrează la Salubritate. Primesc spor de rușine Puțina lume știe ce salarii au angajații care lucreaza la Salubritate. Mai multe decat atat, lucratorii din acest sector primesc și un spor de rușine, de 15%. Chiar și așa, leafa unui „gunoier” este cu 30% mai mica, comparativ cu salariul mediu net pe economie. Conform datelor de pe Institutul Național de Statistica, un angajat din companiile de salubritate caștiga un salariu mediu net de 2.400 de lei. Datele sunt din noiembrie 2020, iar la acestea se adauga și sporul care este de minimum 15% din salariul de baza. Salariile din salubritate sunt cu 30% mai mici decat salariul mediu net pe economie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu se caștiga deloc rau in domeniul IT din județul Maramureș. Astfel, in anul 2020, salariul mediu a fost de 4.046 lei, arata datele centralizate de Ziarul Financiar pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. Daca ne uitam pe harta, județul Maramureș depașește la acest capitol multe…

- Un angajat din IT&C din Cluj a castigat, in medie, peste 7.700 de lei net in 2020. In Bucuresti, unde lucreaza de patru ori mai multi IT-isti decat in Cluj, salariul mediu in IT&C este de 7.000 de lei net. Salariile angajatilor din sectorul IT&C din Cluj, judet care concentreaza peste 22.000 de specialisti…

- Potrivit datelor transmise joi de Institutul Național de Statistica, salariile nete au crescut în noiembrie 2021 (fața de noiembrie 2020) cu 6,8%. Din pacate, inflația (care a fost de 7,8% în aceeași luna) a facut ca în peste jumatate din sectoarele economice oamenii sa piarda din…

- Numarul șomerilor din Romania a ajuns, in luna noiembrie a anului trecut, la 432.000 de persoane, in creștere cu 8.000 fața de luna anterioara, potrivit estimarilor publicate de Institutul Național de Statistica. Numarul somerilor in varsta de 15-74 de ani estimat pentru luna noiembrie este de 432.000…

- Numarul șomerilor din Romania a ajuns, in luna noiembrie a anului trecut, la 432.000 de persoane, in creștere cu 8.000 fața de luna anterioara, potrivit estimarilor publicate de Institutul Național de Statistica. Numarul somerilor in varsta de 15-74 de ani estimat pentru luna noiembrie este de 432.000…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2021, la 1,05 milioane de persoane, in ușoara creștere fața de perioada similara din 2020. Castigul salarial mediu brut, in București, era la finele lunii octombrie 2021, de 7.534 lei (6.955 lei in octombrie 2020), iar cel net de 4.612…

- Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2022, ca și pensiile, dar acesta nu este singura majorare. Se vor mari și accizele la motorina și benzina, ceea ce inseamna mai departe scumpirea carburanților. Tot de la inceputul anului, pensionarii cu venituri mai mari de 4.000 de lei vor plati contribuții…

- Ministerul Afacerilor Interne va avea in anul 2022 un buget mai mare cu 11%, dupa cum a precizat ministrul Lucian Bode, in cadrul unei emisiuni TV, unde a oferit detalii și despre salariile polițiștilor. „Legea 153/2017 prevede majorarea etapizata, in patru etape, a veniturilor celor care lucreaza in…