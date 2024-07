Romania se confrunta la momentul actual cu o criza a forței de munca, care afecteaza numeroase sectoare. Chiar daca angajatorii ofera ”salarii motivante”, aceștia susțin ca „oferta” in randul angajaților nu e chiar cea mai bine primita, dat fiind faptul ca traiul s-a scumpit enorm in Romania in ultimii ani. Și industria covrigilor, gustarea atat […] The post Ce salariu are un vanzator la o covrigarie celebra din Capitala? appeared first on Puterea.ro .