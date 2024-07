Ce salariu are un tractorist? Fermierii români oferă salarii de câteva mii de euro Criza de angajați se pare ca lovește și sectorul agricol, acolo unde fermierii romani nu gasesc suficienți tractoriști care sa lucreze pamantul, chiar daca dau salarii și de cateva mii de euro. Se pare ca aceștia au ajuns in aceasta situație dupa ce mulți lucratori s-au pensionat. In incercarea de a remedia problemea, fermierii au […] The post Ce salariu are un tractorist? Fermierii romani ofera salarii de cateva mii de euro appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

