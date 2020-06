Șoferii de TIR sunt la mare cautare in aceasta perioada, atat in Romania, dar mai ales in strainatate. Salariile șoferilor de TIR din țara noastra sunt peste media din Romania, iar la acestea se mai afauga și alte beneficii. Chiar și așa angajatorii se bat ca sa-i depisteze pe cei mai abili șoferi de pe […] The post Ce salariu are un șofer de TIR in Romania, dar cat caștiga in UE? Totul dupa pandemie in 2020 appeared first on IMPACT .