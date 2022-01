Ce salariu are un preot vs un Patriarh, în România, în 2022. Diferența colosală Proiectul de buget pentru anul 2022 care a fost pus in dezbatere pe site-ul Ministerului Finanțelor prevedea o alocare de 750 de milioane de lei pentru salarizarea personalului lacașurilor de cult. Alfa ce salariu are un preot dar și Patriarhul și vei constata ca intre cele doua remunerații exista o diferența colosala. Exista trei programe de finanțare care provin de la stat, iar acestea cuprind sprijinul financiar pentru salarizarea personalului de cult, alocaiile bugetare pentru salarizarea persoanlului din invațamantul teologic și lacașurile de cult. Iata ce prevede fiecare program de finanțare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, miercuri noaptea, in sedinta plenului reunit, proiectul de buget pe anul 2022 pe articole, precum si anexele continand bugetele ordonatorilor principali de credite. Bugetul pe 2022 a fost aprobat de plenul Parlamentului cu 294 de voturi pentru și 120 de voturi…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au aprobat, miercuri, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022. Au fost inregistrate 22 de voturi “pentru” si 9 voturi “impotriva”, Urmeaza dezbaterile in plenul reunit al celor doua camere, urmand ca joi sa fie dat votul final. Proiectul de lege…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au aprobat, miercuri, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022. Au fost inregistrate 22 de voturi “pentru” si 9 voturi “impotriva”, Urmeaza dezbaterile in plenul reunit al celor doua camere, urmand ca joi sa fie dat votul final. Proiectul de lege…

- Social – democrații sunt acuzați ca au modificat marți legea de functionare a Consiliului National al Audiovizualului pentru a o repune ȋn functia de presedinte pe Monica Gubernat. Astfel, la propunerea PSD, a fost eliminat alineatul care prevedea explicit ca un președinte demis nu mai poate ocupa aceasta…

- UPDATE Proiectul de lege adoptat marti de catre deputati are ca obiect de reglementare modificarea si completarea legii 121/2014, in vederea asigurarii unui cadru legislativ coerent in domeniul eficientei energetice si indeplinirii de catre Romania a obligatiilor ce decurg din calitatea sa de stat membru…

- Programul integral al audierilor celor 20 de miniștri din Guvernul Ciuca:Ora 10:00 – 10:45 – Lucian Romașcanu, ministrul CulturiiSenatorul Lucian Romascanu a primit aviz pozitiv, miercuri, din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, pentru functia de ministru al Culturii.S-au inregistrat…

- Educația financiara și educația juridica urmeaza sa fie introduse in școli, ca parte a cursului de educație antreprenoriala, conform unui proiect de lege promulgat aseara de șeful statului. Proiectul de lege ce conține masura se-ndreapta acum catre Monitorul Oficial. El conține o modificare…

- TVR in suspans inca o luna. Curtea Constitutionala va lua in discutie, intr-o sedinta programata pe 24 noiembrie, sesizarea PSD legata de proiectul de lege prin care este asigurata continuitatea conducerii interimare a Societatii Romane de Televiziune (SRTv) si a Societatii Romane de Radiodifuziune…