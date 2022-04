Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta pare sa marcheze o schimbare majora in industria turismului, in condițiile in care tot mai multe țari renunța la restricții dupa pandemia COVID-19, inclusiv in Romania. Tendința de revenire la comportamentele de mobilitate de dinainte de pandemie și reluarea calatoriilor in strainatate s-au…

- Alocațiile copiilor au fost marite, dupa ce Camera Deputaților din Romania a adoptat un proiect de lege care prevede acest lucru. Iata cine primește marirea, dar și de cand vor intra banii copiilor!

- Dupa Ucraina, si Republica Moldova primeste chestionarul Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la Uniune. Potrivit Radio Chisinau, ministrul de externe, Nicu Popescu, va primi astazi documentul la Luxemburg, de la comisarul pentru vecinatate si extindere. Romania insista pentru primirea…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, vineri marți in vizita in Romania și va avea o intalnire cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit Administrației Prezidențiale. Cei doi presedinti vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale si vor sustine declaratii de presa comune.…

- Deși pare una din acele meserii pe care nu le-ai face niciodata, exista totuși oameni care o fac, și din pacate pe bani extrem de puțini. Cu un salariu care variaza intre 100 și 500 de euro, o femeie de servici, care face cruat pe scarile blocurilor in care noi locuim, de-abia iși poate duce […] The…

- Peste 10.000 de refugiați au intrat in ultimele 24 de ore in Romania dintre care 3.660 de persoane au tranzitat țara și 6.966 de ucrainieni au ramas in țara noastra, a anunțat ministrul de Interne Lucian Bode. „Din Ucraina au intrat in tara 10.624 pe sensul de intrare, dintre care peste 4.000 inainte…

- Liderul PNL Florin Cițu insista cu reducerea taxarii muncii in Romania. Cițu spune ca o reducere de 5% pe taxarea muncii va duce la creșterea salariilor cu 300 de lei pentru fiecare roman, masura care vine sa compenseze explozia facturilor. "O reducere de 5% ar insemna cam 300 de lei in plus…

- O firma din Danemarca are disponibile 100 de locuri de munca pentru lucratori in agricultura – culegatori de mazare pentru care se ofera un salariu de pana la 2.500 euro brut pe luna. Cei selectați trebuie sa aduca cu ei ustensile de bucatarie (oale, tacamuri etc.), sa aiba echipament de munca, inclusiv…