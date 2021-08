Preoții din Romania caștiga sume impresionante, ele fiind variate in funcție de donațiile din biserica, dar și in funcței de banii pe care credincioșii ii doneaza. Ce salariu are un preot și cat caștiga in fiecare luna? Spre deosebire de alte țari, statul roman aloca fonduri mari pentru perosnalul cultelor religioase, acest ”job” fiind foarte important pentru Romania. De-a lungul timpului, subiectul salariilor lor in sine a fost unul controversat, pentru ca majoritatea s-au distanțat de credința sau au o viziune mai simplista asupra ei. Ce salariu are un preot. Cat caștiga in fiecare luna In ceea…