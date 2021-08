Ce salariu are un pilot de avion. Cât durează să faci școala Piloții de avion sunt foarte bine platiți, insa sumele difera de la o companie aeriana la alta. Ce salariu are un pilot de avion și cat dureaza sa faci școala? Cel mai bine platiți piloți de avion sunt de la companiile Lufthansa, Sas Scandinavian, Condor,TUifly, KLM, sau Easyjet, salariile depașind 100 000 de euro. Cel mai mare salariu este oferit de KLM, acolo unde cel mai bine platit pilot caștiga chiar și peste 250 000 euro. La polul opus, cel mai mic salariu pentru un pilot pe o linie comerciala incepe de la 36 000 euro pe an și este oferit de Wizz Air. Ce salariu are un pilot de avion Air… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

